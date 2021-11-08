Otomotivde "IAEC 2021" heyecanı

Otomotiv mühendisliği alanında en yeni teknolojilerin ve gelişmelerin mercek altına alındığı Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı – IAEC’ye sayılı günler kaldı.

“Otomotivde Ezber Bozan Dönüşüm” ana temasıyla 11-12 Kasım 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecek konferans bu yıl da sektörün duayenlerini ağırlayacak. Otomotiv teknolojileri alanında birbirinden önemli isimlerin vereceği mesajlar ve dikkat çekeceği konular; hem Türkiye özelinde hem de dünya genelinde takip edilecek. Ayrıca birçok büyük firma ile kuruluşta görev yapan mühendis ve alanında uzman isimler de IAEC 2021’in farklı oturumlarında katılımcılarla buluşacak.

BU YIL ALTINCI KEZ DÜZENLENİYOR

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (Amerikan Society of Automotive Engineers- SAE International) iş birliğiyle bu yıl altıncı kez düzenlenecek etkinlik, iki gün sürecek. Konferans başkanlığını ise Dünya Mühendislik Dekanları Konseyi (Global Engineering Deans Council – GEDC) Başkanlığı ve Avrupa Mühendislik Eğitimi Topluluğu (European Society for Engineering Education – SEFI) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Prof. Dr. Şirin Tekinay yapacak. Konferans, sanayinin içinden geçmekte olduğu dönüşüm sürecinde, etkinliğin duayen konuşmacılarını mümkün olduğunca çok sayıda paydaş ile buluşturabilmek hedefiyle bu sene ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

AÇILIŞI ÖNEMLİ İSİMLER YAPACAK

Etkinlik; Prof. Dr. Tekinay’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. IAEC 2021’in ilk oturumda ise konferansın ana teması olan “Otomotivde Ezber Bozan Dönüşüm” konusu masaya yatırılacak. Prof. Dr. Tekinay’ın moderatörlüğünü üstlendiği oturum; sektörün gelişimine büyük katkılar sağlayarak otomotivin nabzını tutan konferansın düzenleyici kurumlarının başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam ile SAE International CEO’su Dr. David L. Schutt, otomotivde ezber bozan dönüşümün bugününü ve geleceğini mercek altına alacak.

OTOMOTİVDE DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ ELE ALINACAK

IAEC 2021, daha sonra ise “Otomotivde Dönüşüm” başlıklı oturum ile devam edecek. Otomotiv gazetecisi Okan Altan’ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda; Adastec Corp CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker, AVL Yazılım ve Otonom Sürüş Teknikleri Departman Müdürü Dr. Emre Kaplan, Ohio State Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Güvenç panelist olarak yer alacak. “Alternatif Yakıt Teknolojileri” başlıklı oturumdan önce ICCT “Fuels Researcher” Chelsea Baldino bir açılış konuşması yapacak. Moderatörlüğünü Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) Başkanı Ernur Mutlu’nun üstlendiği “Alternatif Yakıt Teknolojileri” oturumuna ise panelist olarak AVL Kamyon & Otobüs ICE Güç Sistemleri Ürün Müdürü Bernhard Raser, Otokar Strateji Geliştirme Direktörü Cenk Evren Kükrer, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Erkey ve FEV Consulting GmbH Müdürü Thomas Lüdiger katılacak.

IAEC 2021’DE İKİNCİ GÜN

IAEC 2021’in ikinci günü; TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş’ın konuşmasıyla başlayacak ve akabinde “Dijital Ürün Geliştirme ve Üretim Teknolojileri” oturumu ile devam edecek. Bu oturumun moderatörlüğünü geçmiş dönem konferans başkanı ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa İlhan Gökler üstlenirken, Ford Otosan İleri Üretim ve Ürün Teknolojileri Lideri Elif Gürbüz Ersoy, Capgemini CTIO’su Jean-Marie Lapeyre ile Fraunhofer Institute for Industrial Engineering İcra Kurulu Direktörü Prof. Dr. Oliver Riedel oturumun panelistleri olacak. Öğleden sonra etkinlik, Avrupa Komisyonu CSO’su Dr. Jorge Perreira’nın açılış konuşmasıyla başlayacak ve “AB Yeşil Mutabakatı Etkileri” başlıklı oturumla devam edecek. Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan’ın yapacağı oturumda; ACEA Ticari Araçlar Direktörü Thomas Fabian, TEPAV Bölge Çalışmaları Program Direktörü, TEPAV Global CEO’su Prof. Dr. Güven Sak ile BASEAK Partner’den Şahin Ardıyok panelist olarak yer alacak.

OTOMOTİVDE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNDEN VERİ YÖNETİMİNE

“Otomotivde Nitelikli İş Gücü” başlıklı panel öncesinde MÜDEK Kurucu Üyesi Erbil Payzın’ın konuşması yer alacak. Moderatörlüğünü Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar’ın üstlendiği oturumda ise; Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak, Orhan Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Evrim Bayam Pakis, ABET CEO’su Michael Milligan ise panelist olarak yer alacak. “Otomotivde Veri Yönetimi ve Yapay Zekâ” konulu oturumun moderatörlüğünü de Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları Ticari Çözümler Platform Müdürü Haydar Vural üstlenecek. Oturumun konuşmacıları ise Toyota Motor Europe Yazılım Proje Yöneticisi Berat Furkan Yüce, AWS Teknoloji Sorumlusu Hasan Bahri Akırmak, Related Digital CEO’su Sedat Kılıç ve OREDATA CTO’su Cenk Okan Özpay olacak. IAEC 2021, Prof. Dr. Şirin Tekinay’ın kapanış konuşması ile sona erecek.

