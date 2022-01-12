Otomotivde çip krizi sürüyor! Chevrolet de etkilendi: "Artık böyle üretecek" dediler

Otomobil dünyası çip krizi nedeniyle çok büyük zorluk yaşıyor. Pek çok üretici, zaman zaman yaşanan tedarik sorunları nedeniyle üretim hattını bile durdurmak zorunda kalıyor. Chevrolet ise çıkan bir habere bakılırsa yarı iletken tedarik sorunu nedeniyle yeni bir karar almış durumda.

ÇİP KRİZİ ARKA PARK ASİSTANI'NI KALDIRTTI

Carscoops'un aktardığına göre; bazı Chevrolet modelleri, arka park asistanı özellikleri olmadan üretilecek. Etkilenen modellerden birinin Camaro olduğu bildiriliyor.

Benzer şekilde, genellikle tüm donanım seviyelerinde standart bir özellik olan Arka Park asistanının, 24 Ocak'tan itibaren 2022 Corvette'te de kullanılamayacağı öne sürülüyor.

Haberde, Camaro ve Corvet dışında 2022 model Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Trailblazer, 2022 Tahoe ve Suburban modellerinin adı geçiyor.

Ayrıca bazı modellerdeki birimlerin ön ve arka park asistanı olmadan üretileceği de söyleniyor.

