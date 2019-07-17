"Otomotivde ÖTV indirimi beklentisi satın alma kararlarını etkiliyor"

İSTANBUL (AA) - Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, otomotivde ÖTV indirimi beklentisinin müşterilerin satın alma kararlarını etkilediğini belirterek, "Müşteriler, bu beklentileri görmeden ve ÖTV konusunda net bir açıklama duymadan maalesef satın alma kararını şu an için erteliyorlar. Temmuz ayına baktığımızda satışlarımızın büyük bir çoğunluğu zaten ÖTV muaf satışlardan oluşuyor diğer markalarda olduğu gibi. Şu anki durumu normal bir durum olarak görmüyorum." dedi. Kılıçer, Honda’ya özgü i-MMD (Akıllı Çok Modlu Sürücü) teknolojisine sahip yeni Honda CR-V Hybrid modelinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, otomobil pazarında ocak-haziran döneminde yüzde 43'lük bir daralma yaşandığını ve Honda’nın satışlarının da bu dönemde yüzde 40 civarında azaldığını söyledi. ÖTV indirimi beklentisin müşterilerin satın alma kararlarını etkilediğini vurgulayan Kılıçer, şunları kaydetti: "Müşteriler, bu beklentileri görmeden ve ÖTV konusunda net bir açıklama duymadan maalesef satın alma kararını şu an için erteliyorlar. Temmuz ayına baktığımızda satışlarımızın büyük bir çoğunluğu zaten ÖTV muaf satışlardan oluşuyor diğer markalarda olduğu gibi. Şu anki durumu normal bir durum olarak görmüyorum.

ÖTV teşvikinin devam edip etmemesi herkesin kafasında aynı şeyi ifade ettikten sonra bu beklentiler de bir şekilde ortadan kalkacaktır. Önümüzü daha net bir şekilde görme imkanımız olacak. Bundan sonra durumun biraz daha düzeleceğini düşünüyorum. Ancak şöyle de bir gerçek var. Bir daralma söz konusu pazarda ÖTV teşviğiyle beraber. Bu durum çok da fazla sürdürülebilir bir şey değil. Umarız bu konuda bir adım atılır." - "Temmuzda toplam pazar 10-15 bin bandında kalabilir" Kılıçer, temmuzda toplam pazarın 10-15 bin bandında kalabileceğini ve bunun da yaklaşık yüzde 75-80 arasında bir daralma anlamına geldiğini dile getirdi. Diğer taraftan ihracatın planları doğrultusunda aynı şekilde devam ettiğini aktaran Kılıçer, "Yıl sonunda 12 bin adet ihracat ve 35 bin civarında da üretim düşünüyoruz. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Üretimde çift vardiyaya devam ediyoruz şu an için. Dolayısıyla üretim ve ihracatta herhangi bir sıkıntımız yok. Ama iç talebe baktığımızda planlarımızın oldukça gerisindeyiz. Diğer tüm markaların yaşadığı ortamı biz de yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Honda CR-V Hybrid 20 Temmuz'da Türkiye yollarında Bülent Kılıçer, lansmanı yapılan Honda CR-V Hybrid modeline ilişkin de bilgiler verdi. Honda CR-V Hybrid’in Honda’ya özgü i-MMD teknolojisi ile yola çıkan ilk araç olduğunu belirten Kılıçer, "Honda CR-V Hybrid, elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayan bu teknoloji sayesinde yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Elektrikli Sürüş, Hybrid Sürüş ve Benzinli Sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan i-MMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu da Honda CR-V Hybrid’i klasik hibrit araçlar arasında farklı kılıyor." şeklinde konuştu. Yeni CR-V Hybrid’in mevcut CR-V’nin sofistike ve sportif dış görünümünü yansıttığını dile getiren Kılıçer, aynı zamanda Honda CR-V Hybrid’in de karasöre bütünleşmiş şasisi, sahip olduğu sürüş dinamikleri, asfalt ve off-road performansı, üstün konfor seviyesi ile tüm zamanların en güvenli CR-V’si olma özelliğini de taşıdığını sözlerine ekledi.

- "Honda CR-V Hybrid’in 30 bin satış adedine ulaşmasını öngörüyoruz" Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumur ise Honda’nın bugüne kadar dünyada 3 milyona yakın hibrit araç sattığını söyledi. Honda olarak insana verdikleri değeri, insanlığı daima ileri taşıyarak gösterdiklerini dile getiren Tsumur, "Tıpkı 1999 yılında hibrit teknolojisini Avrupalı kullanıcıların, 2007 yılında ise Türk kullanıcıların hayatına ilk katan marka olmamız gibi. O günden beri, süper spor modelimiz NSX de dahil olmak üzere hibrit otomobil sayımız hızla artmaya devam ediyor. Günümüz Formula 1 teknolojisinde hem Red Bull hem de Toro Rosso takımlarında kullandığımız hibrit motor her geçen gün yarış performansını artırarak hedefine emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu. "Şimdi de yeni CR-V ile i-MMD adını verdiğimiz en gelişmiş hibrit teknolojimizi size sunmanın heyecanını yaşıyoruz." diyen Tsumur, CR-V Hybrid modelini 2030 global vizyonları kapsamında çok önemli bir kilometre taşı olarak gördüklerini ve ilk defa CR-V Hybrid’te kullandıkları i-MMD motor teknolojisi ile yeni bir dönem başlattıklarını bildirdi.

Honda CR-V Hybrid’in satışa çıktığı pazarlarda 30 bin satış adedine ulaşmasını öngördüklerini belirten Tsumur, "Türkiye'de hibrit araçların algılanması hızla arttı. 2016 ve 2018 sonuçlarına göre, hibrit araç seçeneğini düşünenlerin oranı yüzde 18'den yüzde 34'e yükselirken, dizel düşünürlerin oranı yüzde 73'ten yüzde 59'a düştü. Bu verilerin, hibrit teknolojisinin önümüzdeki dönemi belirleyeceği en önemli göstergeler olduğuna inanıyoruz." dedi. - Honda CR-V Hybrid, 450 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak Öte yandan, Avrupa’da satışa sunulan ilk hibrit Honda SUV modeli olan ve i-MMD teknolojisi ile rakiplerinden ayrışan Honda CR-V Hybrid, Türkiye’de 20 Temmzu’da 450 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan i-MMD teknolojisinin kullanıldığı ilk model olan Honda CR-V Hybrid de tüm zamanların en güvenli SUV’u olma özelliği taşıyor. Honda CR-V Hybrid’in sisteminde, var olan güç kaynakları arasında sorunsuz geçiş yapmayı sağlayan İ-MMD teknolojisi kullanılıyor. Honda CR-V Hybrid bu teknolojiyi kullanarak yola çıkan ilk araç oldu.

Honda’nın 2025 yılı ‘Elektrikli Vizyon’ stratejisi kapsamında geliştirilen, sürüş koşullarındaki yüksek verimlilik seviyesi ile Avrupa genelinde başarısını kanıtlayan i-MMD Hybrid teknolojisi, iki adet güçlü elektrik motoru ile bir adet 2,0 litre hacimli i-VTEC Atkinson döngüsüne sahip benzinli motoru bir arada kullanıyor. Ayrıca İ-MMD teknolojisi tamamen yenilikçi güç ve aktarma organı ile geleneksel mekanik şanzımana olan ihtiyacı da ortadan kaldırarak pratik bir çözüm sağlıyor. - 3 farklı mod arasında geçiş yapılabiliniyor i-MMD teknolojisi, mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesini sağlamak için "Elektrikli Sürüş", "Hybrid Sürüş" ve "Benzinli Sürüş" olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Elektrikli Sürüş Modu’nda lityum-iyon bataryanın sağlamış olduğu enerji elektrik motoruna yönlendiriliyor ve benzinli motor kapalı tutularak elektrik motoruyla tekerlekler harekete geçiriliyor. Hybrid Sürüş Modu’nda benzinli motor jeneratör olarak görev yapan ikinci elektrik motoruna güç veriyor. Jeneratör olarak görev yapan ikinci elektrik motoru diğer elektrik motoru için ilave elektrik enerjisi üretiyor.