Otonom araç dönemi! İlk kez denemeye başladılar

Otonom araçların her geçen gün kullanım alanları genişliyor. Birçok teknoloji şirketinin de önümüzdeki dönemde otonom araçlar konusunda atılım yapacağı sıklıkla söyleniyor. Ancak iki teknoloji devi bu konuda çoktan harekete geçti bile. Zira, Baidu ve Pony.ai, L4 adı verilen 100’den fazla otonom aracı Çin’in başkenti Pekin’de ilk kez ticari olarak denemeye başladı.

GÜVENLİK İÇİN PERSONEL VAR

Başkentte toplam 60 kilometrekare alan üzerinde kurulu bir ekonomik kalkınma bölgesinde 100'ün üzerinde otonom araç taksi olarak hizmete girdi. Araçlarda, yine de güvenliği sağlamak için bir personele ihtiyaç duyulurken, yolculara, araca binmeden önce fiyat standartları ve ödeme şekli hakkında bilgi verildiği aktarıldı.

Baidu'nun otonom ticari araçlar operasyonu yöneticisi Wang Shengnan yaptığı açıklamada, "25 Kasım'da ticari operasyonun başlamasından bu yana otomatik pilotlu araç kullanıcılarının sayısının arttığını görmekten memnunuz. Ticari deneme sürecinde giderek daha fazla sayıda insan otonom servis hakkında bilgi sahibi oldu. Genel olarak aldığımız geri bildirimler oldukça iyi ve servise onay verenlerin oranı yüzde 94'ün üzerinde" dedi.

"HERHANGİ BİR NİCEL HEDEF BELİRLEMEDİK"

Wang, "Otonom sürüş hizmeti için ücret talep edilmesi asıl olarak, tasarlanan senaryoların doğrulanması, teknolojimizin iyileştirilmesi ve müşterilerin deneyimlerinin optimize edilmesi amacına yönelik. Bu yüzden şu anda ticari operasyon için herhangi bir nicel hedef belirlemedik. Kullanıcıların geri bildirim ve tavsiyelerini aldıktan sonra, müşterilerimizin verdiğimiz hizmeti gelecekte daha kolay ve sık kullanabilmesi için operasyonel sürecimizi ve ürün tasarımımızı daha da optimize etmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Çin İnternet Ekonomisi Araştırma Merkezi Dekan Yardımcısı Ouyang Rihui ise yaptığı açıklamada, "Otonom sürüşün büyük ölçekte ticarileştirilebilmesi teknolojiye bağlı ve bizim bağımsız inovasyonlar üzerinde hala daha fazla çalışmamız gerekiyor. Otonom sürüş, araç ile yol arasında koordinasyon sağlanmasını veya altyapıya ilişkin meseleleri de içeriyor. Dahası, tüketicilerin sektöre bakış açılarına da bağlı olabiliyor. Tüketicilerin yeni teknolojiyi, özellikle de kişisel güvenlikleriyle ilişkili olanları kabul etmeleri için biraz zaman gerekli” dedi.

(İHA)

