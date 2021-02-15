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Otonom araç projesi konusunda Apple ile görüşme yapmıyoruz- Nissan

15.02.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Otonom araç projesi konusunda Apple ile görüşme yapmıyoruz- Nissan

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co Ltd, iPhone üreticisi Apple Inc şirketinin çıkmaza giren otonom araç projesiyle ilgili son aylarda Nissan'la görüştüğüne dair çıkan haberleri yalanladı.

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co Ltd, iPhone üreticisi Apple Inc şirketinin çıkmaza giren otonom araç projesiyle ilgili son
aylarda Nissan'la görüştüğüne dair çıkan haberler sonrasında Apple ile görüşmediğini açıkladı.

Financial Times yaptığı haberde, Nissan'ın Apple markalı araçların montajcısı olma konusundaki isteksizliğinden ötürü iki şirket arasındaki görüşmelerin ileri bir seviyeye ulaşamadan başarısızlıkla sonuçlandığını belirtmişti. "Apple ile görüşmüyoruz" diyen Nissan sözcüsü, "Bununla beraber, Nissan endüstrideki dönüşümü hızlandırmak için daima iş birliği ve ortaklık arayışlarına açıktır" diye belirtti.

Apple ve Hyundai Motor Grup arasındaki otonom elektrikli araçlar konusundaki ilk görüşmeler de yakın bir zamanda suya düşmüştü.

Kaynak:Reuters

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