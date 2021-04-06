Otonom taksiler beklenenden daha erken gelecek

Otonom bir sisteme sahip olması planlanan robot taksiler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Elektrikli ve otonom Hyundai Ioniq 5 modelleri robot taksiye çevrilecek. Hyundai konu ile ilgili 4 milyar dolarlık dev bir yatırım yapan şirketle görüşüyor. Akıllı otomobil çözümleri sayesinde beklenti son derece büyük.

Otonom araçlar ile ilgili çalışmaları birçok şirket yapıyor. Şu anda Tesla gibi bir firma neredeyse bütün enerjisini bu projelere harcıyor. Ayrıca diğer dev otomotiv firmalarının benzer şekilde otonom projelere yer verdiğini söyleyebiliriz. Hyundai ise bunu biraz daha ileriye taşıdı.

Hyundai tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa otonom taksilerin beklenen tarihten erken geleceği ifade ediliyor. Normal şartlarda bu tür teknolojilerin geliştirilmesi uzun yıllar alabilir. Ancak Hyundai bunu biraz daha erken vakte almak istiyor.

MÜŞTERİLERE OTONOM TAKSİ HİZMET VERECEK

Tek şarj ile 482 kilometre yol yapması planlanan bu taksiler Lyft uygulaması ile çağrılacak. Uygulama üzerinden çağrılan otonom taksiler hızlı bir şekilde müşterinin yanına gelecek. Böylece taksi hizmetleri tamamen otonom hale dönüşecek. Taksi ve taşımacılık hizmetleri önemli ölçüde yeniden şekillenecek.