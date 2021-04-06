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Otonom taksiler beklenenden daha erken gelecek

06.04.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecekten bir parça gibi görünen robot taksiler için tarih verildi. Bu konuda çok ciddi yatırımların olduğunu söyleyebiliriz. İşte merak edilen tüm detaylar.

Otonom taksiler beklenenden daha erken gelecek

Otonom bir sisteme sahip olması planlanan robot taksiler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Elektrikli ve otonom Hyundai Ioniq 5 modelleri robot taksiye çevrilecek. Hyundai konu ile ilgili 4 milyar dolarlık dev bir yatırım yapan şirketle görüşüyor. Akıllı otomobil çözümleri sayesinde beklenti son derece büyük.

Otonom araçlar ile ilgili çalışmaları birçok şirket yapıyor. Şu anda Tesla gibi bir firma neredeyse bütün enerjisini bu projelere harcıyor. Ayrıca diğer dev otomotiv firmalarının benzer şekilde otonom projelere yer verdiğini söyleyebiliriz. Hyundai ise bunu biraz daha ileriye taşıdı.

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Hyundai tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa otonom taksilerin beklenen tarihten erken geleceği ifade ediliyor. Normal şartlarda bu tür teknolojilerin geliştirilmesi uzun yıllar alabilir. Ancak Hyundai bunu biraz daha erken vakte almak istiyor.

MÜŞTERİLERE OTONOM TAKSİ HİZMET VERECEK

Tek şarj ile 482 kilometre yol yapması planlanan bu taksiler Lyft uygulaması ile çağrılacak. Uygulama üzerinden çağrılan otonom taksiler hızlı bir şekilde müşterinin yanına gelecek. Böylece taksi hizmetleri tamamen otonom hale dönüşecek. Taksi ve taşımacılık hizmetleri önemli ölçüde yeniden şekillenecek.

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NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

Hyundai bunu yaptığı yatırımlarla net bir şekilde gösteriyor. Şimdilik Las Vegas’ta test süreçleri devam ediyor. Seviye 4 otonom sürüş için gerekli yazılım ve donanım tamamen oluşturulduktan sonra otonom taksiler çalışmaya başlayacak. 2023 yılında ise hizmete girmesi bekleniyor.

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Hyundai

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