'Otopark çetesi' davasında 12 sanık için ceza istendi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da uygunsuz park gerekçesiyle çekilen araçların, rüşvet karşılığı anlaşmalı otoparka götürüldüğü iddiasıyla haklarında dava açılan 8’i polis 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı, 12 sanığın 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Antalya'da geçen 7 Şubat'ta yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaşmalı otoparka götürerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8'i polis memuru 20 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 8'i polis 10 şüpheli, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi olaya ilişkin görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet' suçlarından beraat kararı, 'görevi kötüye kullanmaktan' ise ceza verilmesini istedi. Savcı mütalaasında, örgüt oluşturmak için sayıları yeterli olsa da sanıklar arasındaki ilişkinin iş ilişkisi, görev kapsamında kalan işler olduğu, aralarında emir-komuta zincirinin bulunmadığı ve hiyerarşik bir ilişkinin tespit edilemediğine vurgu yapıldı. Görevliler tarafından usulsüz araç çekim işleminin yapıldığının ve yaptırıldığının belirlendiğine dikkat çekilen mütalaada; sanıklar O.Ö., M.H.T., İ.S., M.S., A.S., C.D., C.K.K., Ç.T., M.E.K., M.A., Ö.A. ve M.Y.’nin 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, diğer sanıkların ise beraat ettirilmeleri talebinde bulunuldu. Mahkeme, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

