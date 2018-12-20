HABER

'Otopark çetesi' davasında örgüt ve rüşvet yok, görevi kötüye kullanma var

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 18:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 'uygunsuz park' gerekçesiyle çekilen araçların rüşvet karşılığı anlaşmalı otoparka götürüldüğü iddiasıyla yargılanan, 8'i polis 21 sanık, 'örgüt' ve 'rüşvet'ten beraat etti.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 'uygunsuz park' gerekçesiyle çekilen araçların rüşvet karşılığı anlaşmalı otoparka götürüldüğü iddiasıyla yargılanan, 8'i polis 21 sanık, 'örgüt' ve 'rüşvet'ten beraat etti. Sanıklardan 13'ü ise 'görevi kötüye kullanmak'tan 8'er ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya'da, 7 Şubat'ta, yasaklı park yapılıp, yapılmadığına bakılmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaşmalı otoparka götürerek, haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8'i polis 21 kişi gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 8'i polis 11 kişi, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Son duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet' suçlarından beraat kararı, 'görevi kötüye kullanmaktan' ise ceza verilmesini istedi.
Sanıklar ve avukatları, son kez savunma yaparken, suçlamalar kabul edilmedi. Sanık polisler, yasalara uygun olarak işlerini yaptıklarını, aksine işlerini yapmamış olmaları halinde 'görevi ihmal'den mahkeme heyeti karşısında olacaklarını belirterek, üzerlerine atılı suçu kanıtlayan somut delil bulunmadığını söyledi.
Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında 'örgüt' ve 'rüşvet' suçlarından beraat kararı verdi. Sanıklar O.Ö., M.H.T., İ.S., Ö.E., M.S., A.S., C.D., C.K.K., Ç.T., M.E.K., M.A., Ö.A., M.Y.'ye ise 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 8'er ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Sanıkların cezaları ertelenirken, diğer sanıklar ise beraat etti.

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Çalıştığı şantiyeyi soyarken yakalandıÇalıştığı şantiyeyi soyarken yakalandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün kardeşi tutuklandıAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün kardeşi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: İstanbul'da bir AVM! Üniversite öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti

Yer: İstanbul'da bir AVM! Kan donduran olay, korkunç iddia

Beşiktaş'ta gürültü cinayeti zanlısı fitness hocası İbrahim Y. yakalandı

Kadının boğazını kesmişti! Cani yakalandı

Yeni Yıla Yepyeni Bir Stil ile Girmeye Hazır Mısınız?

Yeni Yıla Yepyeni Bir Stil ile Girmeye Hazır Mısınız?

Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

Erken Rezervasyon ile Ekonomik Tatil Yapmanın 5 Pratik Yolu

Erken Rezervasyon ile Ekonomik Tatil Yapmanın 5 Pratik Yolu

Öğretmenden 13 yaşındaki öğrencisine taciz!

Öğretmenden şok sözler! 'Konuyu kapatalım, adın çıkmasın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.