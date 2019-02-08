HABER

Otopark görevlisi taksinin camını yumruklayarak kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 21:21 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de, otopark görevlisi, sürücüsüyle tartıştığı taksinin arka camını yumruklayarak kırdı.

Otopark görevlisi taksinin camını yumruklayarak kırdı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, otopark görevlisi, sürücüsüyle tartıştığı taksinin arka camını yumruklayarak kırdı. İçerisinde müşterinin de olduğu takside hasar meydana geldi.
Olay Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, taksici Ömer Toklar, müşteri aldıktan sonra caddeye çıkacağı sırada, bir aracı park eden otopark görevlisi tehlikeli bir şekilde fren yaptı. Taksici, otopark görevlisini uyarınca aralarında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Ömer Toklar, tartışmanın ardından yoluna devam ederken, araçtan inen otopark görevlisi koşarak yetiştiği taksinin kaportasını ve arka camını yumruklamaya başladı. Taksinin camı aldığı darbeler sonucu kırıldı. Yolcu ve taksici olayda yaralanmazken, araçta hasar meydana geldi.
Haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, sürücü Toklar'ın şikayetçi olması üzerine, otopark görevlisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Taksi sürücüsü Ömer Toklar, " Ben müşteri aldım. Buradan müşteri ile gidiyordum. Arkadaş buradan sert bir şekilde döndü. Dedim ki 'aklımı aldın arkadaş' dedim. Oğlum yaşında adam. 'Ya devam et devam et ' dedi. 'Tamam' dedim devam ettim. Çekti el frenini vurdu arabaya. Ben bu arabada şoförüm. Ben bunu nasıl karşılayacağım nasıl yapacağım? Arabanın daha yevmiyesini çıkartmadım. Yumruğu ile camı patlattı" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Otopark görevlisi taksinin camını yumruklayarak kırdıOtopark görevlisi taksinin camını yumruklayarak kırdıOtopark görevlisi taksinin camını yumruklayarak kırdıOtopark görevlisi taksinin camını yumruklayarak kırdı

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
16 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 3 yıl sonra yakalanan şahıs tutuklandı16 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 3 yıl sonra yakalanan şahıs tutuklandı
Kiraladığı otomobilleri satışa çıkardı, 70 kişiyi 150 bin TL dolandırdı, tutuklandıKiraladığı otomobilleri satışa çıkardı, 70 kişiyi 150 bin TL dolandırdı, tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Kredi paketi açıkladı

Kredi paketi açıkladı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.