Otopark sahibini silahla vurup, kaçarken polis otosuna çarptılar: 1'i polis 2 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kaza yaptıkları otomobillerinin çekilmesine karşı çıkan Hakan D. ve Mehmet K., aracın götürüldüğü otoparkın sahibi Serkan Yenice'yi (35) tabancayla ateş ederek yaraladı. Alkollü olduğu öne sürülen ikili, otomobille kaçarken, polis otosuna çarparak, 1 polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Olay, dün gece saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, 60 KD 480 plakalı otomobilin elektrik direğine çarptığı ihbarıyla olay yerine sevk edildi. Ekipler, kaza yaptıktan sonra yolda bırakılan otomobilin otoparka götürülmesi için çekici istedi. Araç çekiciyle kaza yerinden kaldırıldıktan sonra Hakan D. ve Mehmet K. geldi. Aracın kendilerine ait olduğunu ve götürülmesini istemediklerini belirten ikili, çekicinin önünü kesmeye çalıştı. Çekicinin şoförü Samet Y., durumu polise bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine yine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü oldukları öne sürülen ikili, tabancayla otoparkın yanında bulunan akaryakıt istasyonunun köşesinden, polis ekiplerinin bulunduğu yere doğru rastgele ateş etti. Bu sırada otoparkın sahibi Serkan Yenice, kolundan vurularak yaralandı. KAÇARKEN, POLİS OTOSUNA ÇARPTILAR Mehmet K. ve Hakan D., Hüseyin D. yönetimindeki 60 KT 928 plakalı otomobile binerek, kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. İkilinin bulunduğu otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Dağarcık Sokak üzerindeki patika yolda sıkıştırıldı; ancak sürücü 'Dur' ikazına uymadı. Hüseyin D.'nin kullandığı otomobil, 60 A 7551 plakalı polis otosuna çarptı. Kazada araçtaki polis memuru İsa Tekmen yaralandı. Otomobilden inip, kaçmaya çalışan Hakan D. polisin takibi sonucu yakalandı. Mehmet K.'nin ise araçtan daha önce inip, kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, Mehmet K.'nin bulunması için operasyon başlattı. Hakan D.'den, arkadaşını telefonla arayarak, polisten kaçmayı başardığını ve buluşmak istediğini söylemesi istendi. Arkadaşıyla buluşup, kaçacağını sanan Mehmet K., belirtilen adrese geldiğinde polis ekiplerince yakalandı. Kolundan vurulan otopark sahibi Serkan Yenice ve kazada yaralanan polis memuru İsa Tekmen, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltındaki Hakan D. ve Mehmet K.'nin sorgusu ise sürdürülüyor.

