HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

05.03.2021 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nde bir otoparkta unutulan sırt çantası paniğe sebep oldu.

Kocaeli’nde bir otoparkta unutulan sırt çantası paniğe sebep oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan erkek kıyafeti çıktı.
Olay İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesi sahil otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoparktaki bir ağacın dibine bırakılan çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşların çantaya yaklaşmasını önledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bomba İmha Uzmanları çantayı fünye ile patlattı.
Patlatılan çantadan erkek kıyafetleri çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Vali'den yeni uyarı! 'Karadeniz'e gitmeyin'Vali'den yeni uyarı! 'Karadeniz'e gitmeyin'
Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?Deprem nasıl oluşur? Kaç çeşit deprem dalgası var?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

HES ihbar nedir? HES ihbar nasıl kullanılır?

HES ihbar nedir?

Bitlis'teki askeri helikopter neden düştü? Kazanın nasıl olduğuyla ilgili Cougar tipi helikopter pilotundan açıklama

Bitlis'teki askeri helikopter neden düştü?

İETT otobüsünde mastürbasyon yapmıştı! İğrenç olayla ilgili mahkemeden flaş karar

İETT otobüsündeki iğrenç olayla ilgili mahkemeden flaş karar

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Ağrı'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar,Ağrı'da hafta sonu yasak var mı?

Ramo yeni bölüm izle | Sibel Hasan'a gerçeklerle yüzleşmesini söylüyor

Ramo yeni bölüm izle

Cumartesi ve pazar eczaneler açık mı? Hafta sonu eczane çalışma saatleri

Eczanelerin çalışma saatleri değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.