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OTOPARKA EĞİTİMLİ POLİS KÖPEĞİ DE GETİRİLDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bulunduğu Sultangazi'deki otoparkta aracın incelemesi sürerken olay yerine eğitimli polis köpeği de getirildi.

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL DHA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bulunduğu Sultangazi'deki otoparkta aracın incelemesi sürerken olay yerine eğitimli polis köpeği de getirildi. Daha önce Başkonsolosluk binası ve kontunda yapılan aramalarda da görev alan polis köpeği de araçtaki aramalarda yer alıyor. Görüntü Dökümü ----------------- -Köpeğin getirilmesi (Tür: İstanbul)

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