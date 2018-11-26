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Otoparkçı taksicinin turistleri dolandırıp tükürme anlarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

TAKSİM'den aldığı 3 turist kadın yolcuyu Galatasaray'a getiren taksicinin 44 Euro istediği öne sürüldü.

Otoparkçı taksicinin turistleri dolandırıp tükürme anlarını anlattı

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM'den aldığı 3 turist kadın yolcuyu Galatasaray'a getiren taksicinin 44 Euro istediği öne sürüldü. Kadınlar tepki gösterince elindeki 50 lirayı aldığı kadının yüzüne tükürdüğü belirtilen taksici kameraya yansıdı. Olayın yaşandığı otoparkın görevlisi, kameraya yansıyan taksicinin turistleri dolandırıp tükürdüğü iddiasını anlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz Çarşamba saat 11.10 sıralarında Beyoğlu Galatasaray'da meydana geldi. Taksim'den binen kadın yolcular Galatasaray'a geldi. Taksici kısa mesafe ücreti ödemeleri gereken turistlerden 44 Euro istedi. Kadınlar ise çok bularak 50 lira uzattı. EL frenini çekmeden taksiden hışımla inen taksici, aracın kayması üzerine tekrar araca bindi. Bu sırada kadın yolcu ezilme tehlikesi geçirdi. El frenini çeken taksici yeniden araçtan indi. Kadının elinden parayı alan taksici kadının yüzüne tükürdü. Para üstünü de vermeyen 34 TCR 99 plakalı taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın, turistlere yardımcı oldu. 2 kadın, taksiciden şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRGÜ TANIĞI OTOPARKÇI O ANLARI ANLATTI
Görgü tanığı otopark görevlisi Hüseyin isimli kişi "Biz içeride oturuyorduk. Bir tane taksi geldi, yanaştı. İçerisinden 3 tane bayan indi. Bayanlar yabancı uyrukluydu, belliydi. Bir kargaşa çıktı. O sırada yanımdaki arkadaşım ile müdahale ettik, ne oluyor diye. O sırada 44 Avro istemişler bayanlardan. Kadın 50 TL verdi. Biz tam yanaşırken kadının suratına tükürdü gitti. Bir bayan arkadaş 'ben bunu sosyal medyada yayınlamak istiyorum' dedi. Biz de görüntüyü duyarlı bir vatandaş olarak verdik. Taksimden buraya getirmiş taksici. Taksimden buraya 10-15 lira tutar" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Otoparkçı taksicinin turistleri dolandırıp tükürme anlarını anlattıOtoparkçı taksicinin turistleri dolandırıp tükürme anlarını anlattı

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