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Otoparkın bariyerini kırınca ortalık karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 22:45 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Söke İlçesinde Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde Anastezi Uzmanı Ş.Y.’nin (25) otomobilini otoparka bırakmak için bariyeri kırdığı iddası ortalığı karıştırdı.

Otoparkın bariyerini kırınca ortalık karıştı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Söke İlçesinde Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde Anastezi Uzmanı Ş.Y.’nin (25) otomobilini otoparka bırakmak için bariyeri kırdığı iddası ortalığı karıştırdı. Ş.Y. ile güvenlik görevlileri arasındaki tartışmaya Anastezi Uzmanının yakınları da karışında gergin anlar yaşandı. Devreye giren polis olayların daha fazla büyümesini önledi.
Olay, geçen pazar günü akşam Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne ait otoparkta meydana geldi. İddiaya göre hastaneye 8 ay önce Anastezi Uzmanı olarak atanan Ş.Y. otomobili otoparka koymak istedi. Ancak otoparkın bariyerini açacağı otomatik anahtar olmadığı için Ş.Y. bariyeri kırarak otomobilini otoparka park etti. Pazartesi günü güvenlik görevlileri bariyerin kırık olduğunu fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Bariyeri Ş.Y.’nin kırdığı tespit edildi. Dün akşam göreve gelen Ş.Y.’yi güvenlik görevlileri uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer güvenlik görevlileri de dahil olunca Ş.Y., Didim’deki yakınlarına haber verdi. Kısa süre sonra hastaneye iki otomobil insan geldi. Tartışma büyüyünce devreye polis girdi. Polis kavganın büyümesini önledi. Hastane idaresi ve İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu olayla ilgili soruşturma başlattı.

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