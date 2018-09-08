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Otoparkın çatısına çıkıp intihara kalkıştı, raporla verilen ilaçlardan istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, 3 katlı otoparkın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan Y.A.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, 3 katlı otoparkın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan Y.A. (16), raporla verilen ilaçlardan istedi. İtfaiye ekibi genci başka bir ilaçla kandırıp, aşağı inmeye ikna etti.

Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki 3 katlı Sakarya Büyükşehir Katlı Otoparkı çevresindeki eczaneye giren Y.A., eczacıdan raporla verilen ilaç istedi. İstediği ilaç verilmeyince öfkelenen Y.A. 3 katlı otoparkın çatısına çıktı. Çevredekilere, "Bana ilaç getirsinler yoksa atlarım" diye bağıran genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle gencin yanına ulaşan itfaiye erleri, Y.A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada onlarca kişi otoparkın çevresine toplanarak yaşananları izledi. İtfaiye ekipleri, genci ikna etmek için çevredeki eczanelerden ilaç getirilmesini istedi. İtfaiye ekipleri, Y.A.'ya herhangi bir ilaç vererek kandırdı. Ayakta durmakta zorlanan Y.A. yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu ikna edilerek itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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