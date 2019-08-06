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Otoparkın merdivenlerinden düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, dengesini kaybedip, otoparkın merdivenlerinden yuvarlanan Yılmaz Koçak (29), yaşamını yitirdi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, dengesini kaybedip, otoparkın merdivenlerinden yuvarlanan Yılmaz Koçak (29), yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde, Bahriye Üçok Bulvarı'ndaki yer altı otoparkında meydana geldi. Yılmaz Koçak, otoparkın merdivenlerinden indiği sırada dengesini kaybedip, yuvarlandı. Otopark güvenliğinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz Koçak'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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