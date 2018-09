Otoparkta alıcı beklerken yakalanan 2 torbacı tutuklandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir açık otoparkta uyuşturucu satışı yapmak için beklerken gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Emre C. ve İdris G. tutuklandı, Ayşegül E. ise adli kontol şartıyla serbest kaldı.

Bir ihbarı değerlendiren İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayşegül E. ve iki arkadaşının 16 GS 290 plakalı otomobil ile uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle şüphelileri takibe alan polis, uyuşturucu satmak için alıcı bekleyen Ayşegül E. ile Emre C. ve İdris G.'yi bir açık otoparkta gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada 50 bin lira değerinde 200 gram metamfetamin ile hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 22 bin lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Ayşegül E. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Emre C. ve İdris G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

