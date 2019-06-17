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Otoparkta kurşun yağmuru! Delil bırakmamak için bu yöntemi kullandılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 01:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da otoparkta görevli M. T., yüzleri maskeli kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

Otoparkta kurşun yağmuru! Delil bırakmamak için bu yöntemi kullandılar!

Olay, akşam saatlerinde 5 Nisan Mahallesi 870nci sokaktaki meydana geldi. Sokakta bulunan kapalı otoparkta görevli M.T., yüzleri maskeli bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı.

M.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah sesleri üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

M.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Silahlı saldırıda ayrıca park haklindeki bir araç da zarar gördü. Polis ekipleri, kaçan yüzleri maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SİLAH ÇEVRESİNDE POŞET İDDİASI

Bu arada silahlı saldırıyı gerçekleştiren yüzleri maskeli grubun, kovanların yere düşmemesi için silahın etrafına poşet bağladıkları iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı

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