Otoparkta otomobilin çarptığı emekli, hastanede öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, otoparkta sürücüsü geri manevra yapan otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ramazan Adıgüzel (71), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi, Hakimiyet Caddesi üzerindeki marketin otoparkında meydana geldi. Markette alışveriş yapan Ramazan K. (36), 38 GB 996 plakalı otomobiliyle otoparkta geri manevra yaptığı sırada Ramazan Adıgüzel'e çarptı. Yaralanan ve başını beton zemine çarpan Adıgüzel, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Maliye'den emekli Ramazan Adıgüzel, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ramazan K. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

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