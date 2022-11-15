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Otoparkta sopalı yol verme kavgası! Aracı bu hale getirdiler

15.11.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda bir otoparkta yol verme nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar sopalarla birbirlerine saldırırken, olayda 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında bir otomobilin camları kırıldı, dikiz aynaları parçalandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otoparkta sopalı yol verme kavgası! Aracı bu hale getirdiler

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde geçen pazar günü saat 14.00 sıralarında, bir otoparkta, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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İki otomobil sürücüsünün yanındakiler de kavgaya dahil oldu. Birbirlerine sopalarla saldıran gruptan, 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında bir otomobilin camları kırıldı, dikiz aynaları parçalandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

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DHA

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Zeytinburnu kavga otopark

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