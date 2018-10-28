Otoparktaki hafif ticari araç yandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Ahmet Yılmaz'a ait park halindeki hafif ticari araç, motorunun alev alması sonucu yandı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki sitenin otoparkında, Ahmet Yılmaz'a ait 41 AAT 010 plakalı park halindeki hafif ticari aracın motoru, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını gören site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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