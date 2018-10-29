HABER

Otoparktaki minibüste esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 00:03 | Son Güncelleme

ADANA'da uyuşturucu satışı yapanlara yönelik baskın yapan polis, bir minibüsün bagajında 13 paket esrar ele geçirdi.  Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği, bölgede çalışma başlattı.

Otoparktaki minibüste esrar ele geçirildi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da uyuşturucu satışı yapanlara yönelik baskın yapan polis, bir minibüsün bagajında 13 paket esrar ele geçirdi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği, bölgede çalışma başlattı. Kfoflldydjs ttoparkta bir minibüsten şüphelenen ekiplerin yaptığı arama sonucunda, her biri tek içimlik 13 paket esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, minibüste esrar satışı yapan şüphelileri belirmek çalışmalara devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Otoparktaki minibüste esrar ele geçirildiOtoparktaki minibüste esrar ele geçirildiOtoparktaki minibüste esrar ele geçirildi

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın (2)- YenidenAksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın (2)- Yeniden
13 yaşındaki baldızına tecavüz eden enişte tutuklandı13 yaşındaki baldızına tecavüz eden enişte tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

Domaniç Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

Domaniç Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

Yunanistan'a geçmeye çalışırken ölen hamile kadının eşi yürek burktu! Morgun önünde...

Yunanistan'a geçmeye çalışırken ölen hamile kadının eşi yürek burktu! Morgun önünde...

Kemikten yapılan eşyalar minyatür resimle renkleniyor

Kemikten yapılan eşyalar minyatür resimle renkleniyor

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.