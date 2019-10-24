HABER

Otoparktan çıkan otomobil taksiyle çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkından çıkan otomobilin çarpıştığı taksideki kadın yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Muhammet Samet K. yönetimindeki 34 NK 5439 plakalı otomobil, caddeden geçen Sercan Ö'nün kullandığı 34 THC 07 plakalı taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi refüje çıkarken, araçtaki yabancı uyruklu Hazel Ernah N. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hayrettin Çetin, Moskova belediye başkan yardımcısı Maksim Liksutov ve beraberindeki heyeti ağırladıAnkara Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hayrettin Çetin, Moskova belediye başkan yardımcısı Maksim Liksutov ve beraberindeki heyeti ağırladı
Tel Abyad’da hayat normale dönüyorTel Abyad’da hayat normale dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt polis trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

Bu ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

Bu ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den Eyüpsultan'daki trafik ışıkları ile ilgili açıklama

Bu görüntüye ilişkin İBB'den açıklama

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

9 aydır İsrail'de tutuklu bulunan foto muhabiri Mustafa Kharouf serbest bırakıldı

9 aydır İsrail'de tutukluydu! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse harekat planımızı uygulayacağız

Erdoğan: Terör örgütü ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse...

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Terör örgütü YPG/PKK kiliseyi üsse çevirmiş!

Saldırıları buradan yapmışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.