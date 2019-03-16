Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara çarpan sürücü kamerada

Maltepe’de otoparktan aracıyla çıkan sürücü fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Sürücünün aynı duvara 3 kez art arda çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Maltepe’de otoparktan aracıyla çıkan bir sürücü, fren yerine gaza basınca otoparkın duvarına çarptı. Çarpmanın şokunu üzerinden atamayan sürücünün yine gaza yüklenmesiyle araç aynı yere iki kez daha çarptı. Sürücü duvara üç kez çarptıktan sonra aracını durdururken, çevredekiler de yardım etmek için sürücünün yanına geldi. Otoparktan çıkarken duvara çarpan sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

