Otopsi sonucu: Epstein kendisini astı

Hapisteki hücresinde ölü bulunan Epstein'ın kendisini astığı açıklandı. Epstein'ın ölümü komplo teorilerine neden olmuştu.Kız çocuklarına cinsel istismar suçlamasıyla girdiği hapisteki hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein hakkında hazırlanan otopsi raporu tamamlandı. Adli tıp, Epstein'ın kendisini asarak öldürdüğünü açıkladı.

New York'un Adli Tıp Başhekimi Barbara Sampson, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, otopsi sonucu elde edilen bilgilerin 66 yaşındaki Epstein'ın kendisini öldürdüğünü gösterdiğini söyledi. New York Times gazetesi Epstein'ın yatak çarşafı ile kendisini astığını bildirdi.

Epstein'ın avukatları ise Cuma günü yaptıkları açıklamada adli tıp incelemesinin sonucundan memnun olmadıklarını duyurdu. Avukatları kendi incelemelerini yapacaklarını açıkladı. Bu çerçevede hapishaneden görüntü talebinde bulunulacağı belirtildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Boynundaki morluklar nedeniyle intihar gözetiminde olan Epstein'ın gardiyanlarının olay sırasında uyuduğu öne sürülmüştü.