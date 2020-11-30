Otostop çekerken kaybolan 14 yaşındaki Eyüp Müge Anlı'da bulundu!

23 Kasım Pazartesi günü İstanbul Beylikdüzü'nden kaybolan 14 yaşındaki Eyüp'ü aramak için babası 27 Kasım Cuma günü Müge Anlı'ya gelerek ekibinden yardım istemişti.

BİNDİĞİ TIR'DAN FOTOĞRAF ATMIŞTI

Küçük çocuk İstanbul'dan ayrılırken çektiği fotoğrafı kuzenine yollamıştı. Fotoğrafta bir TIR'ın içinde olduğu görülüyordu. Fotoğrafın yayında gösterilmesinin ardından Müge Anlı ekibi Eyüp'ün de içinde olduğu tır sürücüsüne ulaştı.

"HARÇLIK VERDİM! YANIMA ALDIM"

TIR şoförü "Ben onu yolda gördüm, bana Ankara'dan akrabalarının yanından döndüğü söyledi. Otobüs bulamadığım için otostop çekiyorum. Beylikdüzü'nde yaşıyorum dedi. Ben dışarda aç kalmasın, hava soğuk diyerek üzüldüm. Harçlık verdim, yanıma aldım.

Yaşını hiç sormadım. Daha sonra benim telefonumla oynamak istedi verdim, fotoğraf çekmiş. Çocuğa acıdığım ve yardımcı olmak istediğim için yanıma aldım. Benim de üç çocuğum var. Böyle bir durum olduğunu bilseydim almazdım" diyerek kendisini savundu.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLACAK

Tır şoförünün açıklamalarını samimi bulmayan Eyüp'ün babası ise, ben de uzun yol şoförüyüm. Kimseyi arabama almam. Bir çocuğu hiç almam, oğluma telefon vermiş bir şey olursa bana bu telefondan ulaş, ara beni demiş.