HABER

Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

ERZURUM'da arkadaşlarının doğum günü kutlamasından dönüşte otostop yapan 3 genç kızın bindiği hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje, sonra ağaca çarptı.

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da arkadaşlarının doğum günü kutlamasından dönüşte otostop yapan 3 genç kızın bindiği hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje, sonra ağaca çarptı. Kazada, Berrak K. (16) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kazım Karabekir Stadyumu kavşağında meydana geldi. Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'ndeki kafede arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katılan Berrak K., kardeşi Şura K. (14) ve arkadaşları Beyza A. (17), Aziziye ilçesine gitmek için otobüs bulamayınca otostop yapmaya karar verdi. B.Ç. (58), yönetimindeki 25 LC 342 plakalı hafif ticari aracı durdurup, 3 genç kızı aldı. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kavşakta önce refüje, ardından ağaca çarpıp devrildi. Kazada, sürücü ile 3 genç kız yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.Ç., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 3 genç kız ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Berrak K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Berrak K.'nin kız kardeşi Şura K. ile Beyza A.'nın tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Berrak K.'nin cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Öte yandan, hastanede tedaviye alınan sürücü B.Ç.'nin, yapılan ölçümde 1,32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazadan geriye, hafif ticari araçtan yola saçılan bira şişeleri kaldı.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Reddettiği kızı ile görüşmek isteyen karısını öldürdüReddettiği kızı ile görüşmek isteyen karısını öldürdü
Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk başından yaralandıKurusıkı tabancayla oynayan çocuk başından yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri'nden çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.