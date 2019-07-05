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Otostopçuları gasbeden 3 şüpheli son işlerinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

MANİSA- İzmir karayolunda otostop yapan 20 kişiyi farklı zamanlarda otomobillerine alıp, para ve cep telefonlarını gasbeden, uygunsuz görüntülerini çekip, kendilerinden şikayetçi olmaları halinde sosyal medyada paylaşacaklarını söyleyen 3 kişi, son işlerinde polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Otostopçuları gasbeden 3 şüpheli son işlerinde yakalandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA- İzmir karayolunda otostop yapan 20 kişiyi farklı zamanlarda otomobillerine alıp, para ve cep telefonlarını gasbeden, uygunsuz görüntülerini çekip, kendilerinden şikayetçi olmaları halinde sosyal medyada paylaşacaklarını söyleyen 3 kişi, son işlerinde polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, son 2 gün içerisinde, İzmir-Manisa karayolu ile Turgutlu-İzmir güzergahlarında otostop yaparak bindikleri otomobildeki 3 kişi tarafından para ve cep telefonları ile değerli eşyalarının gasbedildiğini ileri süren 4 kişinin şikayeti üzerine harekete geçti.
Polis, ifadeleri alınan mağdurlardan birinin verdiği plakadan, gaspçıların kiralık araç kullandıklarını tespit etti. Ardından otomobilin kiralandığı şirket ile irtibata geçen polis, şüphelilerin Ayhan Z. (19), Mehmet B. (25) ile Zinnur G. (27) olduğunu belirledi.
Bunun üzerine, bu kişilerin gasp olaylarını gerçekleştirdiği güzergahlarda önlem alındı. Dün öğle saatlerinde, şüphelilerin Manisa - İzmir karayolunda otostop çeken bir kişiyi otomobillerine almaları üzerine polis harekete geçti. Otomobil durdurulup, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, üniversite öğrencileri, vatani görevini tamamlamış ya da izne çıkmış askerler başta olmak üzere, otostop çeken 20 kişiyi araçlarına alıp, gasbettikleri, ardından da uygunsuz görüntülerini çekip, kendilerini şikayet etmeleri halinde bunları sosyal medyada paylaşmakla tehdit ederek serbest bıraktıklarını anlaşıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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Otostopçuları gasbeden 3 şüpheli son işlerinde yakalandıOtostopçuları gasbeden 3 şüpheli son işlerinde yakalandı

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