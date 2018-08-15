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Otostopla 25 araç değiştirip, Karadeniz'i 1 haftada gezdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de yaşayan turizmciler Kübra Şahin (24) ve Gül Hatice Çot (24), ikinci defa otostop yaparak, Karadeniz turu gerçekleştirdi.

Otostopla 25 araç değiştirip, Karadeniz'i 1 haftada gezdiler

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - NEVŞEHİR'de yaşayan turizmciler Kübra Şahin (24) ve Gül Hatice Çot (24), ikinci defa otostop yaparak, Karadeniz turu gerçekleştirdi. Turizmci kadınlar, 1 haftada 25 araç değiştirip, 3 bin 250 kilometre yol kat ettikten sonra Nevşehir'e döndü. Kübra Şahin ile Gül Hatice Çot, daha önce de otostop ile Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gidip, yaylalar ve turizm merkezlerini gezerek, 50 araç değiştirip, 3 bin kilometre yol yapmıştı.
Nevşehir'de turizm sektöründe çalışan Kübra Şahin ve Gül Hatice Çot, yaklaşık 5 ay önce otostop ile yaptıkları Karadeniz turunu ikinci kez gerçekleştirmeye karar verdi. Turizmci kadınlar, 9 Ağustos'ta trenle Erzurum'a gitti. Buradan otostop yaparak, kara yoluyla Karadeniz Bölgesi'ndeki kentlere ve yaylalara ulaşan ikili, 25 araç değiştirdi. 1 haftada 3 bin 250 kilometre yol kat eden turizmciler, dün Nevşehir'e döndü.
'GEZİP, GÖRMENİN ZAMANLA DA PARAYLA DA İLGİSİ YOK'
Dönüş yolunda Samsun'a uğrayan ikiliden Gül Hatice Çot, "Biz Kapadokya'dan yola çıktık. Doğu Ekspresi ile Erzurum’a geçtik. Erzurum’dan otostop ile Doğu Karadeniz'i gezdik. Yaylalara gittik. Karadeniz'in doğası çok büyüleyici, insanları çok iyi" diye konuştu.
Karadeniz insanının yardımsever olduğunu vurgulayan Kübra Şahin ise "Yolculuk çok zor oluyor. Zaten zor olduğu için bunu yapıyoruz. Keyif alıyoruz, yeni insanlar tanıyoruz, yeni yerler keşfediyoruz. Çok zor şartlar altında kamplar kurduk, gezdik, otostop çektik. İyisiyle de karşılaştık, kötüsüyle de karşılaştık. Yine de Türkiye çok güzel bir yer. Yurdum insanı bize her konuda yardımcı oluyor. Karadeniz’i çok seviyoruz. Karadeniz’de seyahat etmeyi çok seviyoruz. Yaptığımız şeyleri ve gezdiğimiz yerleri sosyal medyada paylaşıyoruz. Herhangi bir ticari amacımız yok. Sadece hayatı yaşamayı seviyoruz. Herkes zamanının ve parasının olmadığından şikayetçi oluyor. Biz yaşayıp, gördük ki bu basit bahanelerin arkasına sığınılmıyor. Gezmenin, görmenin, öğrenmenin ne zamanla ne de parayla alakası yok" dedi.
DAHA ÖNCE 50 ARAÇLA 3 BİN KİLOMETRE GİTMİŞLERDİ
Kübra Şahin ile Gül Hatice Çot, yaklaşık 5 ay önce otostop ile Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gidip, yaylalar ve turizm merkezlerini gezerek, 50 araç değiştirip, 1 haftada yaklaşık 3 bin kilometre yol yapmıştı.

FOTOĞRAFLI

Otostopla 25 araç değiştirip, Karadeniz'i 1 haftada gezdilerOtostopla 25 araç değiştirip, Karadeniz'i 1 haftada gezdilerOtostopla 25 araç değiştirip, Karadeniz'i 1 haftada gezdilerOtostopla 25 araç değiştirip, Karadeniz'i 1 haftada gezdiler

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