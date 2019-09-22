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Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla 27 ülkeyi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

 İZMİRLİ Furkan Erdem (23), üniversiteye giderken yapmaya başladığı otostopla 9 ayda 27 ülkeyi gezdi.

Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla 27 ülkeyi gezdi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ Furkan Erdem (23), üniversiteye giderken yapmaya başladığı otostopla 9 ayda 27 ülkeyi gezdi. Dünya turu boyunca yalnızca 2 bin dolar harcayan Erdem, şimdi otostopla Güney Amerika'ya gitmeyi planlıyor.
İzmirli Furkan Erdem, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü'nde okurken, Bayraklı'daki evinden okuluna gitmek için otostop çekmeye başladı. Babası astsubay, annesi ise ev kadını olan Erdem, okulu bitirdikten sonra otostopla dünya turuna çıkmaya karar verdi. Geçen yıl Kasım ayında Manisa'dan Asya'ya gitmek üzere yola çıkan Erdem, otostopla çıktığı turda 9 ayda toplam 27 ülkeyi yalnızca 2 bin dolarla gezdi. Furkan Erdem, otostopla dünya turuna çıkma hikayesini anlattı. Üniversiteye giderken tasarruf yapmak için böyle bir yola başvurduğunu belirten Erdem, "İzmir'de yaşayıp Manisa'da okuyan birçok öğrenci de otostopla okula gidiyordu. Ben de bunu yapmaya başladım. Daha sonra 'Neden bu yöntemle dünya turuna çıkmayayım' dedim. Böylece yola koyuldum" dedi.
'ÜLKELERİN KÜLTÜRLERİ BENİ ÇOK CEZBETTİ'
Kasım ayında Manisa'dan başladığı turunu Bulgaristan, Moldova, Romanya, Ukrayna, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Amerika, Makedonya, Macaristan, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Malezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Vietnam, Endonezya, Slovakya, Avusturya, Almanya, Slovenya ve Karadağ'ın ardından Hollanda ile sonlandırarak İzmir'e dönen Furkan Erdem, "Gezilerimde olayın maddi kısmı değil, ülkelerin kültürleri beni daha çok cezbetti. Farklı kültürlerle tanışmak çok güzel. Olayın maddi kısmı ise Avrupa'da çok işime yaradı. Kısa sürelerde gidebileceğiniz yerlerin biletlerinin maliyetleri bile 10- 15 euro idi. Oralara otostop çekerek devam ettim. Özellikle Avrupa'da bu durum işime çok yaradı" dedi.
'ONLARIN GÖZÜNDE BEN TURİST DEĞİLDİM'
Otostop çekerek gittiği ülkelerde özellikle Asya'da kendisine yardım edenlerle İngilizce bilmediği için iletişim kurmakta zorlandığını ancak her şeye rağmen çok güzel vakit geçirdiğini anlatan Erdem, "Asya'ya gittiğimde turist olduğum anlaşılıyordu. Otostop çekerken insanlar bana yardımcı olmaya çalışıyordu. İngilizce bilmiyorlardı ama işaretlerle anlaşabiliyorduk. Çok zevkli oldu. Onların gözünde ben turist değildim. Onlar bütün sıcaklığı ile bana kendi kültürlerini tanıtmaya çalıştı. Çoğu ülkede özellikle Vietnam'da 'Türkiye' diye bir ülke olduğunu veya nerede olduğunu bilmiyorlardı. Ben bu konuda çok yardımcı oldum. İnternetten ülkemizi tanıttım, Türkiye'nin komşularının hangileri olduğunu anlattım" dedi.
Erdem, şimdi Güney Amerika'ya gitmek için plan yapıyor.

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Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla 27 ülkeyi gezdiOtostopla 9 ayda 2 bin dolarla 27 ülkeyi gezdiOtostopla 9 ayda 2 bin dolarla 27 ülkeyi gezdiOtostopla 9 ayda 2 bin dolarla 27 ülkeyi gezdi

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