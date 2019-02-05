Otostopla bindikleri araç kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bakırköy’de yabancı uyruklu lise öğrencisi, arkadaşıyla birlikte otostop yaparak bindiği aracın aşırı hızdan kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Araçta bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kazada bir lise öğrencisi de yaralandı.

İddialara göre, Bakırköy sahil yolunda Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi’nde okuyan 11. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu Julia İnanch, okul çıkışı yanında bulunan bir arkadaşıyla otostop yaparak bir araca bindi. Bindiği aracın başka bir araç ile yarış içerisine girerek aşırı hız ile trafikte makas atarak ilerlediğini gören Julia İnanch ve arkadaşı araçtan inmek istedi.

Lise öğrencisi kız hayatını kaybetti arkadaşı yaralandı

Araç sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı yollarına devam ederken lise öğrencisi İnanch, arabanın kapısını açıp aracın durmasını istedi. Bu sırada başka bir otomobille yarış halinde bulunan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere sonra ise ticari bir taksiye çarparak durabildi.

2 kişi gözaltına alındı

Feci kazada 11. sınıf öğrencisi İnanch hayatını kaybederken yanında bulunan diğer arkadaşı ise yaralandı. Yaralanan genç kız olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken aracın şoförü ve yanında bulunan arkadaşı Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

