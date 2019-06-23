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Otostospla 80 şehir gezdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

Ankara’dan yola çıkarak otostopla 14 ayda 45 bin kilometre yol kat eden Dilara Özkan’ın 80. rotası Siirt oldu.

Ankara'da Başkent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan (19) okulu dondurarak, otostopla 80 şehir gezerek hayallerini gerçekleştiriyor. Instagramda 32 binin üzerinde takipçisi bulunan Özkan, gittiği şehirlerde çektiği doğa ve tabiat fotoğraflarıyla Türkiye’nin güzelliklerini de takipçilerine yansıtıyor.

'Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum'

Gezmeyi çok sevdiğini ve bu konuda da en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirten Dilara Özkan, "Türkiye’yi otostopla geziyorum. Şu an 80. il olan Siirt’teyim. Bu benim hayalimdi çocukluktan beri ve en güzel yaşlarımı hayalimi gerçekleştirerek yaşamak istedim. Bundan birkaç sene sonra üniversite hayatıma tekrar devam edebilirdim ama bu yaşlarıma tekrar dönemezdim" dedi.

'81 İLİ TAMAMLADIKTAN SONRA DÜNYA TURUNA ÇIKACAĞIM'

'81 İLİ TAMAMLADIKTAN SONRA DÜNYA TURUNA ÇIKACAĞIM'
Ailesinin desteğiyle bu yolculuğa çıktığını kaydeden Özkan, "Gittiğim yerlerde bölgesel işlerde çalışarak çay toplayarak, bileklik satarak, otellerde çalışarak para kazanıyorum. Bu şekilde gezilerimi idare ediyorum. Türkiye’nin her yeri ayrı cennet çok güzel doğamız var çok güzel kültürümüz var 100 kilometrede bir insanların konuşmasından, yemeklere, dağın yapısından, yeşilliğin rengine kadar değişiyor. Bence her Türk genci ülkesini görüp gezmeli. Ülkenin doğu kısmını aşırı seviyorum ve çok fazla vakit geçiriyorum buralarda” diye konuştu .

'DEVLETİN DOĞU VE GÜNEYDOĞUYA YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETLER ÇOK FAZLA'

'DEVLETİN DOĞU VE GÜNEYDOĞUYA YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETLER ÇOK FAZLA'
Devletin yapmış olduğu hizmetlerin çok fazla olduğunu kaydeden Özkan,"Ben bunu buralara geldikten sonra gördüm. Sanata sanatçıya değer var. Burada arkadaşlarımla beraber şiir gecelerine ve söyleşilerine gidiyorum. Burada insanlar fazlasıyla misafirperver buralarda yolda kalma gibi bir ihtimalim olmuyor. Birine bir otel yolu yada yol tarifi sorsam beni hemen alıp oraya bırakıyor. Ya da götürüp evinde ağırlıyor gerçekten çok güzel insanlar var. Ülkenin doğusun çok seviyorum. Tüm ramazanı burada geçirdim. Bir süre daha buralardayım. 81 ili tamamladıktan sonra dünya turuna çıkacağım” şeklinde konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
otostop Ankara Siirt

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