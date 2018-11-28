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Otoyol çalışmasında beton blok düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton bloğun altında kalan işçilerin kurtarılmasına çalışılıyor

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton bloğun altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki çalışmalar sırasında bir viyadüğün üzerine konulan beton blok düştü.

Bazı işçilerin beton bloğun altında kaldığının belirlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İşçilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Otoyol çalışmasında beton blok düştü

- Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton bloğun altında kalan işçilerin kurtarılmasına çalışılıyor

Otoyol çalışmasında beton blok düştü

Otoyol çalışmasında beton blok düştü

Otoyol çalışmasında beton blok düştü

Otoyol çalışmasında beton blok düştü

Otoyol çalışmasında beton blok düştü

Otoyol çalışmasında beton blok düştü

Otoyol çalışmasında beton blok düştü

Otoyol çalışmasında beton blok düştü

Otoyol çalışmasında beton blok düştü

Otoyol çalışmasında beton blok düştü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş kazası

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş kazası

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş kazası

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş kazası
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Kocaeli

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