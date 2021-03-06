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Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

06.03.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunu kullanıp geçiş ücreti olan 163 lirayı 15 gün içerisinde ödemeyi unutan vatandaş, evine gönderilen bin 693 liralık icra mektubunu görünce şok oldu. İhtarname göndermenin yasal bir şartı bulunmadığı söylenen vatandaşa Otoyol AŞ tarafından iki kez gönderilen ihtar mektuplarının posta görevlisi tarafından ulaştırılamadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da radyoculuk yapan İlker Sakalar geçen yıl 29 ağustos tarihinde otomobili ile Bursa - İzmir - İstanbul otoyolunu kullanıp Balıkesir’in bir ilçesine gidip geldi. HGS’si olmadığı için 81 lira olan geçiş ücretini 15 gün içerisinde ödeme yapacağını belirterek gişelerden geçen Sakalar aynı şekilde otoyolu kullanarak Bursa’ya geri döndü. İlker Sakalar 15 gün içerisinde 164 lira olan geçiş ücretini ödemeyi unuttuğu için tutar katlanarak 655 lira oldu. 8 Ocak 2021 tarihinde de 19. İcra Müdürlüğü tarafından otoyoldan yapılan geçiş ile ilgili takip başlatıldı. Avukat vekalet ücreti ve yansıtılan faizlerle birlikte ödenmesi gereken tutar bin 693 lira oldu. Geçtiğimiz günde Otoyol Yatırımı İşletme AŞ. tarafından evine gönderilen tebligatı muhtarlıktan alan İlker Sakalar icra yazısını görünce gözlerine inanamadı.

BİR ŞOK DAHA YAŞADI

İcra takibini yapan avukatlık şirketini arayan İlker Sakalar kendisine bir kez bile ihtarname gelmediğini belirtse de avukatlık şirketinin görevlisi kadının ihtarname göndermenin yasal bir şartı bulunmadığını söylemesi üzerine bir kez daha şok yaşadı. Görevli kadın Otoyol Yatırımı İşletme AŞ. tarafından iki kez kendisine posta yoluyla ihtarname gönderildiğini ancak gönderilen ihtarnamelerin posta görevlisi tarafından kendisine ulaştırılmayıp geri gönderildiğini belirtti.

'EVİME İCRA GELECEĞİ HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'

7 iş günü içerisinde bin 693 lirayı ödemek zorunda olduğunu belirten İlker Sakalar, "Şok oldum hala şaşkınım otoyoldan köprüden geçince evimdeki buzdolabına, televizyona icra gelebileceğini hiç düşünmüyordum. Geçiş ücretini yoğunluktan ödemeyi unuttum ancak evime icra geleceği hiç aklıma gelmezdi. 164 lira karşılığında bana gelen icra bin 693 lira yaklaşık 10 katı, bu icra olayı ile ilgili bana ulaşan bir ihtar yok. Sonradan öğrendim Otoyol AŞ. iki kez ihtar yollamış ancak posta görevlisi bana ulaştırmamış. İhtar konusunda yasal bir gereklilik olmadığı söylendi. Peki icra kağıdı muhtarlığa bırakılıyor bir şekilde bana ulaşıyor, neden ihtar yazıları muhtarlığa bırakılmıyor bunu anlaması çok güç" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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