Otoyol gişelerinde yakalandı! Gerçeği parmak izi ortaya çıkardı

İzmir Valiliği, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak kamplarında eğitim gördüğü belirlenen firari hükümlünün otoyol gişelerinde yakalandığını açıkladı.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan gişelerindeki şüpheli bir kişiyi durdurdu.

YASA DIŞI YOLLARDAN YURDA GİRDİ

Kimlik ibraz etmeyen şüphelinin parmak izinden yapılan tespitte M.İ olduğu, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'nin Afrin ile Irak'ın Duhok kamplarında silahlı ve ideolojik eğitim gördüğü ve yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Hakkında "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptanan M.İ, sevk edildiği adliyede işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

