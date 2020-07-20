Otoyol kenarında cesedi bulunmuştu! Vahşetin sebebi yasak aşk çıktı

Olay, 16 Temmuz Perşembe günü TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçmekte olan vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 51 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Salem Hamdi isimli şahsın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ EŞ YASAK AŞKI İTİRAF ETTİ

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan tahkikat, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devredildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimlik tespiti sonrasında ölen şahsın İstanbul Esenler’de oturduğunu ve 4 çocuğu olduğunu öğrendi. Daha sonrasında hayatını kaybeden kişinin İstanbul’da yaşayan 40 yaşındaki eşi M.K.’yı sorgulayan ekipler, kadının şüpheli söylemleri üzerine konuyu derinleştirdi. Sorgu esnasında şüpheli eş yaklaşık 1.5 yıldır 31 yaşındaki A.D. ile yasak aşk yaşadığını itiraf etti.