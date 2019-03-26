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Otoyol kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 18:02 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ İzmir- Çeşme Otoyolu kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunan Deniz Özdemir'e (34), İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir- Çeşme Otoyolu kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunan Deniz Özdemir'e (34), İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Özdemir için, Narlıdere Cemevi'nde tören düzenlendi. Özdemir, buradaki cenaze namazının ardından, Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Özdemir'in plastik doğrama işiyle uğraştığı, evli olduğu, ancak çocuğunun bulunmadığı öğrenildi. İfadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen yakınlarının ise, konuyla alakalı olarak herhangi bir bilgilerinin ya da tahminlerinin bulunmadığını söyledikleri belirtildi.
Deniz Özdemir'in başka bir yerde öldürülüp, cesedinin yol kenarına atıldığı üzerinde duran jandarma ekipleri, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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