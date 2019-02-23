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Otoyol köprüsünden atlayan liseli 2 kız yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

ADANA'da lise öğrencileri Ü.S.

Otoyol köprüsünden atlayan liseli 2 kız yaralandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da lise öğrencileri Ü.S. (16) ile H.İ. (15) el ele tutuşarak otoyol köprüsünden aşşağı atladı. Yaralanan genç kızlar, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi kızlar Ü.S. ile H.İ., iddaya göre ele ele tutuşup, bulvar üzerenden geçen otoyol köprüsünden aşşağı atladı. Yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi, yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Daha sonra yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaklaşık 500 metre uzaktaki Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar Ü.S. ve H.İ.'nin ayaklarında kırıklar olduğu saptandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Otoyol köprüsünden atlayan liseli 2 kız yaralandı

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