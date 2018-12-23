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Otoyol magandası faciaya sebep oldu: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 03:55 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de otomobiliyle spin atan sürücü zincirlemeye kazaya neden oldu. 3 araçlı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Otoyol magandası faciaya sebep oldu: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, Kırıkkale’nin Yahşihan İlçesindeki Ahmet Yesevi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Yönder idaresindeki 45 AU 993 plakalı otomobiliyle spin atan sürücü karşıdan gelen Hüdaverdi Çetin idaresindeki 71 DL 155 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Hızını alamayan Emin Yıldırım idaresindeki 34 BMC 38 plakalı diğer bir sürücü ise arkadan çarparak kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle 3 araçta savrularak yoldan çıktı. Hurdaya dönen araçların sürücüleri ile Esin Yıldırım, Defne Yıldırım, Günay Yıldırım, Eyüp Batman ve Harun Çelebi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yolcular itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslar ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas hastanesine kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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