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  4. 'Otoyol magandası'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Otoyol magandası'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

Antalya'da otoyol kenarına park ettiği otomobilinin önünde havaya art arda ateş ederken görüntüleri ortaya çıkan Hikmet U.'nun, daha önce de tabancayla ve drift yaparken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

'Otoyol magandası'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden Hikmet U. adlı sürücünün, tabancayla art arda havaya ateş etmesi tepkiye neden oldu. Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen Hikmet U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti. Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü.

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Görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Konunun medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, Hikmet U.'yu yakalayıp, Kepez İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti. Hikmet U. hakkında, 'meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapıldı.

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ÇAKARLI ARAÇLA DA YOLCULUK YAPMIŞ

Hikmet U.'nun sosyal medya hesabından daha önce yaptığı bazı paylaşımlar da dikkati çekti. Paylaşımlarda, Hikmet U.'nun trafikte drift yaptığı, cep telefonu ile video çekerken aracını 185 kilometre süratle kullandığı ve çakarlı bir başka araç ile yolculuk yaptığı görüldü. Hikmet U., ayrıca araç içerisinde elindeki tabanca ile bir aracın camından sarkarken ve arazide elindeki pompalı tüfeği omzuna koyduğu fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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DHA

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