HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otoyol şantiyesinde üzerinden silindir geçen işçi hayatını kaybetti

Otoyol şantiyesinde üzerinden silindir geçen işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesinde üzerinden silindir geçmesi sonucu ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silindir sürücüsü gözaltına alındı.Olay, dün Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesinde meydana geldi.

Otoyol şantiyesinde üzerinden silindir geçen işçi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesinde üzerinden silindir geçmesi sonucu ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silindir sürücüsü gözaltına alındı.
Olay, dün Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mola sırasında yaşanan olayda Halil Çerçi isimli işçinin üzerinden silindir geçti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Çerçi, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Halil Çerçi, ameliyat esnasında hayatını kaybetti.
Silindir sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diğer Haberler
İzmir'de bir kişi daha sahte alkolden hayatını kaybetti
İzmir'de bir kişi daha sahte alkolden hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Burada hepsi parayla: Adres sormak 1 lira, dert anlatmak 50 lira
Burada hepsi parayla: Adres sormak 1 lira, dert anlatmak 50 lira
Meteorolojiden birçok il için sağanak yağış uyarısı
Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı
İzmir'de acı olay... Bisikletle kaza yapan Güner, 12 gün sonra hayatını kaybetti
Acı olay... Kazadan 12 gün sonra hayatını kaybetti
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki: Tweeti silip açıklama yaptı
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.