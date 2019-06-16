Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun şantiyesinde kayan toprak caddeyi kapattı, birçok evi çamur ve sel suyu bastı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise caddeye çıkarak, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Olay, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde İzmit ilçesini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun şantiye alanındaki toprak, Turan Güneş Caddesi’ne kaydı. Toprak kayması sonrasında cadde üzerinde bulunan birçok evi sel suyu bastı. Yağmurun etkisini azaltması sonrasında mahalleli toprak kaymasının yaşandığı caddeye çıkarak, duruma tepki gösterdi. Daha sonra olay yerine gelen yetkililerden zararlarının gidermesini isteyen vatandaşlar, daha önce de aynı durumu yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşlar evlerini basan çamurları temizledi

Evlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanları ile evlerindeki çamur ve sel sularını kendi imkanlarıyla temizledi. Olay yerinde inceleme başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ile caddeye kayan toprağı kaldırdı. Toprağın kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Vatandaşlar ise önlem alınması gerektiğini belirterek, geceleri evlerinde uyumaktan korktuklarını söyledi.