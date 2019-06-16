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Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 22:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun şantiyesinde kayan toprak caddeyi kapattı, birçok evi çamur ve sel suyu bastı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun şantiyesinde kayan toprak caddeyi kapattı, birçok evi çamur ve sel suyu bastı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise caddeye çıkarak, yetkililerden önlem alınmasını istedi.
Olay, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde İzmit ilçesini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış sonrasında Kuzey Marmara Otoyolu’nun şantiye alanındaki toprak, Turan Güneş Caddesi’ne kaydı. Toprak kayması sonrasında cadde üzerinde bulunan birçok evi sel suyu bastı. Yağmurun etkisini azaltması sonrasında mahalleli toprak kaymasının yaşandığı caddeye çıkarak, duruma tepki gösterdi. Daha sonra olay yerine gelen yetkililerden zararlarının gidermesini isteyen vatandaşlar, daha önce de aynı durumu yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşlar evlerini basan çamurları temizledi
Evlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanları ile evlerindeki çamur ve sel sularını kendi imkanlarıyla temizledi. Olay yerinde inceleme başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ile caddeye kayan toprağı kaldırdı. Toprağın kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Vatandaşlar ise önlem alınması gerektiğini belirterek, geceleri evlerinde uyumaktan korktuklarını söyledi.

“Bu mağduriyetin yetkililerimiz tarafından giderilmesini istiyoruz”
Konuyla ilgili açıklama yapan Tepeköy Mahallesi Muhtarı Celalettin Üçöz, “Bu Allah’ın bir afetidir ama tedbirsiz çalışmak hiçbir kula yakışmayan bir şeydir. Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarında yukarıda bulunan konutlardan gelen kanalizasyonları patlatmıştı. Defalarca uyarmamıza rağmen firma çalışmalarına sorumsuzca devam etmiştir. Bunun tek sorumlusu yolu yapan müteahhittir. Bu sorumlulukların bu konudaki mağduriyeti gidermelerini talep ediyor, tüm yetkilileri de duyarlı olmaya çağırıyorum. Yoğun sağanak yağmur sonrasında boşaltılan hafriyatın orada bırakılması nedeni ile topraklar kayarak mahallelilerimizi mağdur etti. Evlerini suların bastığı komşularımız var. Bu mağduriyetin yetkililerimiz tarafından giderilmesini ve sorumsuzca çalışan Kuzey Marmara Otoyolu firmasına gereken cezanın kesilmesini talep ediyoruz” dedi.

“Biz evimizi su basmaması için barikat kurduk”
Evini sel sularının basması sonucunda mağdur olan Ayhan Tümsek, “Yağmur başladı. Ben bahçede uğraşıyordum. Yağmur sonrasında orada biriken su gelmesiyle birlikte toprak kaydı. Biz evimizi su basmaması için barikat kurduk. Yol da kapandı. Su geldiğinde ben ayakta durmakta güçlük çektim. Ama buralara kadar geldi. Maddi zarar önemli değil ama gece uyurken aynısı olursa ne yaparız? Bu temiz bir su da değil. Yukarıdaki konutların giderlerindeki su” dedi.

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Otoyol şantiyesindeki toprak kaydı, mahalleli isyan etti
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