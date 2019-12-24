HABER

Otoyol savaş alanına döndü! İki TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 01:10 | Son Güncelleme

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Özcan Özdilek (46) yönetimindeki TIR, İstanbul-Samsun kara yolu Eskiahır köyü mevkisinde refüjü aşarak karşı yoldan gelen Gökhan Aktar (40) idaresindek inşaat demiri yüklü TIR'la çarpıştı.

Kazada, Özcan Özdilek ile aynı tırda bulunan Muhammet Arık (45) olay yerinde hayatını kaybederken diğer TIR'ın sürücüsü Gökhan Aktar ile aynı TIR'da bulunan Ömer Aktar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucu inşaat demirleri yola saçılırken İstanbul-Samsun kara yolu bir süre trafiğe kapandı

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu temizlenerek tekrar trafiğe açıldı. (AA)

'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi 'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi
Bahçelievler'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı Bahçelievler'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı 
İhlas Medya’ya 4 ödül birdenİhlas Medya’ya 4 ödül birden
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı İstanbul Samsun karayolu Kurşunlu tır kazası trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece'de ekipleri harekete geçiren olay! 1 bekçi karnından vuruldu!

Büyükçekmece'de ekipleri harekete geçiren olay!

Kadıköy'de korkutan yangın! 4 katlı bina alev alev yandı 

Kadıköy'de korkutan yangın! 4 katlı bina alev alev yandı 

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Türkiye-Libya anlaşmasına karşıyız

'Türkiye-Libya anlaşmasına karşıyız'

Eve dönen eşi fark etti! Ölümden döndü!

Eve dönen eşi fark etti! Ölümden döndü!

Kırmızı ışıkta feci kaza! Demir profiller ön camdan içeri girdi!

Kırmızı ışıkta feci kaza! Demir profiller ön camdan içeri girdi!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

Maskeli saldırgan dehşeti! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.