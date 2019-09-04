HABER

Otoyol ve iş yerlerinden çaldıkları kabloları satanlar suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’de iş yerleri ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan çaldıkları elektrik kablolarını hurdacıya satmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Otoyol ve iş yerlerinden çaldıkları kabloları satanlar suçüstü yakalandı

Kocaeli’de iş yerleri ve Kuzey Marmara Otoyolu’ndan çaldıkları elektrik kablolarını hurdacıya satmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, şahısların 11 olayın faili olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde farklı tarihlerde iş yerleri ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda elektrik kablosu çalınması sonrasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde farklı adreslerde çalışmalar neticesinde kabloları çalan şahısların hırsızlık sırasında kullandıkları aracın aynı olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen D.S., H.O., R.Y., H.O. ve İ.Ö. takibe alındı.
Takip altına alınan şahıslar, çaldıkları kabloları Gebze Arapçeşme Mahallesi’nde bulunan bir hurdacıya satmaya çalışırken, ekipler operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıslar çaldıkları kablolarla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahısların yakalanması ile Körfez ilçesinde 4, Dilovası ilçesinde 3, Gebze ilçesinde 4 olmak üzere toplam 11 faili meçhul hırsızlık olayı, aydınlatılmış oldu. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan D.S., H.O. ve R.Y.’nin tutuklanmasına karar verilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki eylemi 2. günündeÇocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki eylemi 2. gününde
Gebze’de ormanlık alanda 474 kök kenevir ele geçirildiGebze’de ormanlık alanda 474 kök kenevir ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

'Şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklara acıyorum'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.