HGS ve OGS konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrası vatandaşlar internet üzerinde yaptıkları araştırmalara hız verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığı duyuruldu. OGS cihazları bankalar aracılığıyla HGS etiketine dönüştürülecek. OGS'ye ilişkin yeni gelişmeyi sosyal medya paylaşımlarından duyanlar Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı mı? OGS kullanan araç sahipleri ne yapmalı? 2022 HGS ücreti ne kadar, nasıl alınır? sorularının yanıtına ulaşmak için arama motorlarında araştırma yapıyor. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE OGS KALDIRILDI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığı ifade edildi.

OGS KULLANAN ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Türkiye'de geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin tahsilinde 2 sistem vardı. Ancak OGS ve HGS olarak uygulanan bu 2 sistem dolayısyla otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklığa neden oluyordu. Özellikle iş yükünün azaltılıp verimliliğin artırılması ve daha iyi hizmet için sistem değiştirildi. 31 Mart'tan itibaren OGS kaldırılıacak. Otoyol ve köprü geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek. OGS abonesi araç sahiplerinin yapması gerekenler yapılan açıklama ile aktarıldı. OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesaplar da HGS hesaplarına dönüştürülecek. Kullanıcılar böylelikle otoyol geçişlerini daha rahat yapabilecek.

2022 HGS ÜCRETİ NE KADAR?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; OGS cihazlarının bankalar aracılığıyla ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürüleceği aktarıldı.

2022 HGS NASIL ALINIR?

OGS cihazları banka tarafından HGS etiketine dönüştürülecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir”

OGS NEDİR?

OGS cihazları bankalar tarafından belirlenen bedel karşılığında satılıyor ve kişilerin köprüler ile otoyollardan otomatik olarak geçmesini sağlıyor.

HGS NEDİR?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki tüm Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinden alınan geçiş ücretlerinin geçmişten günümüze süregelen biletli gişelerden tahsili yerine radyo frekansı ile tanımlama sistemi üzerinden biletsiz veya temassız şekilde sürücülerden tahsil edilmesi sistemidir.

OGS NE ZAMAN KALKIYOR?

OGS uygulaması 31 Mart Perşembe günü itibariyle kalkıyor.

OGS CİHAZLARI NE OLACAK?

Cihazların garanti süreleri yine bankalar tarafından belirlenirken, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA OGS elektronik etiketleri 3 yıl, İş Bankası OGS Elektronik etiketleri 4 yıl, Vakıfbank, Denizbank OGS elektronik etiketleri ise 5 yıl garanti kapsamında yer alıyor.

Bankalar garanti kapsamında arızalanan cihazları ücretsiz olarak değiştiriyor. Arızalanan cihazların garanti süresi dolmuş ise yeniden OGS cihazı alınması gerekiyor. OGS’nin kaldırılarak HGS’ye dönüşmesinin ardından OGS’ye sahip araçlar da HGS temin edecekler.

