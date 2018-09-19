Otoyola dökülen asit trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile asit yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, yola dökülen asit nedeniyle Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 55 E 1234 plakalı tır ile sülfürik asit dolu varil taşıyan Recai T. idaresindeki 34 RZ 5680 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Doğanlı mevkisi Ankara istikametinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü yaralanırken, kamyonun kasasında bulunan asit dolu variller yola savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bu sırada karayolları ve trafik ekipleri, yola dökülen tehlikeli madde nedeniyle vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Ekiplerin temizlik çalışması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafik akışına kapatıldı. Yoldaki asidin temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
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