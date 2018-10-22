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Otoyola inen uçak şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2018 10:49 | Son Güncelleme

ABD'de kaydedilen görüntülerde, otoyola acil iniş yapan uçak ilgi odağı oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde otoyola acil iniş yapan küçük uçak yabancı basının ilgi odağı oldu. Öğrenci ve eğitmenin olduğu uçakta motor arızası olduğu için eğitmen devralıp iniş yaptığı uçakta şans eseri kimse zarar görmedi. Uzun süre otoyolda ilerleyen uçak daha sonra yol kenarına çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Otoyol uçak

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