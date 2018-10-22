Otoyola inen uçak şaşkına çevirdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde otoyola acil iniş yapan küçük uçak yabancı basının ilgi odağı oldu. Öğrenci ve eğitmenin olduğu uçakta motor arızası olduğu için eğitmen devralıp iniş yaptığı uçakta şans eseri kimse zarar görmedi. Uzun süre otoyolda ilerleyen uçak daha sonra yol kenarına çekildi.

