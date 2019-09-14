Otoyolda 4 araç çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İzmit?te, TEM Otoyolu?nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza TEM Otoyolu Korutepe Tüneli içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobilin ani fren yapması nedeniyle Mehmet Emin Uysal yönetimindeki 11 AE 034 plakalı otomobil aniden durunca arkasından gelen Nurettin Taş yönetimindeki 11 DJ 974 plakalı otomobil, Mücahit Önat yönetimindeki 54 ABJ 034 plakalı otomobil ve Aytekin Gün yönetimindeki 11 Al 253 plakalı otomobil ardı ardına çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, TEM Otoyolu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı. Olay yerine polis, 112 Acil ve Karayolları ekipleri geldi. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

