Otoyolda abi kardeşi darp ettiler

Tekirdağ’da otomobili ile otoyolda yolculuk yapan iki kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından önleri kesilerek darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğan I. ve Erkan I. isimli iki kardeş otomobil almak için Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine geldi. Mithatpaşa Caddesi’nden 34 ZM 5885 plakalı otomobili alan kardeşler, ardından Çerkezköy ilçesi istikametine doğru yola çıktı. Bu esnada başka bir otomobilin önlerini kesmesi sonucu otomobillerini sağa çeken Doğan ve Erkan isimli kardeşler, kimliği belirsiz kişilerce henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü darp edildi.

Sopa ve bıçaklarla saldırdılar

Görgü tanıklarının ifadesine göre, sopa ve bıçaklı bir grup tarafından saldırıya uğrayan Doğan I. ve Erkan I. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen abi

