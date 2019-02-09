Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçağın, ülkenin işlek yollarından biri olan A9 otoyolundan geçişiyle transferin ikinci aşaması tamamlandı.

Otoyoldan uçak geçti

Geçici bir süre trafiğe kapatılan A9 otoyolu geçişişinde uçağın otoyolu geçebilmesi için bazı sokak lamba direkleri ve otoyol korkulukları yerlerinden çıkarıldı.

Büyük bir ekip çalışması ve uzaktan kumanda ile yürütülen ağır nakliye aracı ile taşınan uçak, cumartesi gecesi sürecek çalışmayla son aşamayı tamamlayarak pazar günü otelin bahçesinde yerini alacak.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, uçağın otoyoldan geçişi öncesi oteldeki etkinliğe katılarak uzun süredir Hollanda'da yaşayan Afyonkarahisar doğumlu 51 yaşındaki Uslu'yu tebrik etti.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği ve davetlinin izlediği uçağın transferi, salıyı çarşambaya bağlayan gece Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan başlamış ve ulaştığı Sloterweg yolunda iki gün beklemişti.